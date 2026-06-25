Dois homens estão a ser acusados de assassinar uma mulher com recurso a uma enxada, no interior de uma fazenda, na província do Bengo, depois de a vítima os ter confrontado.

A detenção dos alegados homicidas aconteceu esta quinta-feira, 24, numa operação realizada por agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC) naquela região.

O crime ocorreu no município do Dande, quando a vítima solicitou ao amigo, por empréstimo, um recipiente de cinco litros para comprar combustível.

Segundo as autoridades, o indivíduo recusou-se a facultar o objecto e a mulher confrontou-o. Nessa altura, o homem, que estaria acompanhado do seu comparsa, terá imobilizado a vítima e recorrido a uma enxada para lhe desferir um golpe fatal na região da cabeça.

A mulher morreu no local e os detidos serão agora encaminhados para o juiz de garantias, sendo acusados do crime de homicídio qualificado.