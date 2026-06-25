O México moveu-se em A1 para eliminar a República Checa, A3, no tabuleiro simbólico, reforçou a liderança e manteve o registo imaculado com um triunfo por 3-0, enquanto a África do Sul abriu as persianas do futebol para espantar, por instantes, a nuvem negra da carga pesada da xenofobia e devolveu a cor ao futebol do Arco-Íris, que agora brilhou ao alcançar a histórica fase a eliminar em Mundiais com uma vitória pela margem mínima diante dos sul-coreanos no outro encontro do grupo.

Grupo A

México vs República Checa

No primeiro duelo já com os co-anfitriões apurados e com implicações decisivas para a África do Sul, Coreia do Sul e República Checa, foi a formação da Europa Central a primeira a ameaçar a baliza.

Aos sete minutos, Denis Višinský rematou de pé direito, cruzado, rente ao poste do guardião José Raúl Rangel. As incidências na primeira parte não fizeram soar o alarme para nenhuma das selecções.

No segundo tempo, vieram os golos. Aos 54 minutos, Luis Romo conseguiu atender a chamada no meio da cabine com três checos. O passe foi para Mateo Chávez, que em corrida bateu um perseguidor directo e ficou sozinho na cara do golo para atirar para onde quis, de pé esquerdo. Estava feito o 1-0.

Aos 60 minutos, após uma carambola na área checa, a bola acabou por ficar à mercê de Julián Quiñones, que encostou para o fundo das redes. 2-0.

Entretanto, o controlo permanecia e até o veterano Guillermo Ochoa pôde fazer parte da festa, substituindo José Raúl Rangel, para pisar o terreno em mais um Campeonato do Mundo, à semelhança do que acontecera no Brasil 2014, Rússia 2018 e Qatar 2022, depois de ter integrado as convocatórias de África do Sul 2010 e Alemanha 2006, sem utilização.

Com a partida essencialmente resolvida, o terceiro tento chegou já nos descontos, por intermédio de Álvaro Fidalgo.

África do Sul vs Coreia do Sul

A precisar de fazer pela vida, mais uma vez os sul-africanos não entraram ligados à corrente.

Num canto, Teboho Mokoena teve de bloquear um cabeceamento em cima da linha no primeiro minuto para não começarem em desvantagem.

Aos sete minutos, Lee Kang-In procurou a baliza de Ronwen Williams, mas o disparo saiu ao lado.

A partir dos 18 minutos, o despertador dos pupilos de Hugo Broos tocou novamente e as coisas fluíram melhor.

Aos 62 minutos, um passe de Tshepang Moremi encontrou Thapelo Maseko, que dominou de pé esquerdo e, com o mesmo pé, deu uma autêntica "patada" para afastar os asiáticos da frente e levar os adeptos nas bancadas à loucura.

Foi suficiente e os sul-africanos foram até ao fim, qualificaram-se para a próxima fase e estabeleceram um marco no livro de memórias dos Bafana-Bafana.

Enquanto a Coreia do Sul, com três pontos, tem de esperar por uma combinação de resultados favorável nos restantes grupos para manter a esperança de chegar à próxima ronda acesa.