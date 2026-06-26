O Serviço de Investigação Criminal (SIC) vai incinerar, esta sexta-feira, 30 quilogramas de cocaína apreendidos em diversas operações este ano, na província de Luanda.

De acordo com o director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC), o acto vai acontecer nas instalações da Empresa de Tratamento de Resíduos Industriais "Ricolix", no município dos Mulenvos.

Para além da cocaína também serão destruídas grandes quantidades de droga dos tipos crack, skunk e liamba, acrescentou Manuel Halaiwa.

Esta iniciativa acontece anualmente, em todo o território nacional, no âmbito do Dia Mundial de Luta contra as Drogas, que se assinala a 26 de Junho.

O NJ constatou que este ano a quantidade de cocaína reduziu 70kg, conforme os dados reportados na altura.

Em 2025, o SIC divulgava numa nota que seriam incinerados 100 quilos desta substância.

Ainda o ano passado foram incineradas pequenas unidades de anfetamina, metanfetamina e ketamina. Desta vez, não houve destruição ou apreensão destas drogas tóxicas para a saúde.