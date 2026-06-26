A Polícia Guarda Fronteiras (PGF) deteve, na província do Zaire, 189 cidadãos da República Democrática do Congo (RDC) que alegadamente tentavam instalar-se ilegalmente em território nacional.

As detenções ocorreram em operações realizadas esta semana por agentes da 3ª Unidade da PGF, incluindo parcialmente nas matas, informou o gabinete de comunicação institucional e imprensa da corporação.

No seguimento da acção policial, as autoridades apreenderam igualmente duas motorizadas de três rodas (kupapata), utilizadas no transporte de seis cadeirões e 30 colchões ortopédicos.

Os bens foram entregues à Administração Geral Tributária (AGT) e os cidadãos ora detidos foram encaminhados ao Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), para serem submetidos aos procedimentos legais antes da eventual repatriação para o país de origem, conclui a PGF.