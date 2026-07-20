Os resultados preliminares anunciados esta segunda-feira, 20, pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN) apontam para a reeleição de Carlos Vila Nova como Presidente da República de São Tomé e Príncipe, com 55,94% dos votos, contra 41,42% de Nito d'Abreu.

As assembleias de voto abriram às 07:00 de Domingo, 19 de Julho, tendo o processo eleitoral decorrido com normalidade em todo o país e na diáspora. As urnas encerraram às 17:00, conforme previsto. No total, estavam inscritos 142.674 eleitores.

Carlos Vila Nova deverá assumir um novo mandato de cinco anos, após a conclusão do processo eleitoral. A proclamação oficial dos resultados deverá ocorrer nos termos da legislação eleitoral.

Segundo o jornal são-tomense Téla Nón, a contagem dos votos das eleições presidenciais de 19 de Julho e o apuramento dos resultados provisórios pela Comissão Eleitoral Nacional (CEN) deverão ficar concluídos esta semana.

Os dados divulgados pelos órgãos de comunicação social apontam para a vitória de Carlos Vila Nova sobre Nito d'Abreu, candidato indicado e apoiado pelo ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada.