A Suíça e o Canadá são equipas habituadas ao frio e ao inverno, contudo os co-anfitriões não estavam a contar com a serenidade alpina de Johan Manzambi que, com uma assistência e um golo, foi decisivo na vitória por 2-1 que valeu aos helvéticos o apuramento para a próxima ronda.

Grupo B

A primeira parte foi marcada pelo equilíbrio. Os suíços iniciaram o jogo com um remate à baliza de Maxime Crépeau por Breel Embolo, que isolado viu o guardião canadiano cobrir a baliza com uma grande mancha.

Aos 32 minutos, foi a vez de Cyle Larin obrigar Gregor Kobel a intervir. Seguiu-se Ali Ahmed, mas sem perigo.

No reatamento do encontro, Johan Manzambi ganha em velocidade, vai à linha e cruza para Rúben Vargas que domina e finaliza de pé direito.

Aos 56 minutos, boa jogada de Breel Embolo, que se desenvencilhou de dois adversários e localizou Johan Manzambi que partia de trás para o 2-0.

Aos 76 minutos, Nathan Saliba mostrou a sua qualidade técnica, com um domínio de bola de perna direita, que o colocou em posição de assistir Promise David com o pé esquerdo.

Bósnia e Herzegovina empurra Qatar da prancha e segura a corda dos melhores terceiros

A Bósnia e Herzegovina lançou o Qatar de vez para fora do grupo B num triunfo por 3-1, que selou o regresso dos adversários a casa. Depende agora de deslizes nos restantes jogos que a qualificariam como um dos melhores terceiros.

A receita para a partida dos balcânicos foi ordem para rematar.

Desde o começo a Bósnia e Herzegovina alvejou a baliza de Mahmoud Abunada, que defendeu os primeiros dois chutos. Ao terceiro, já nada pôde fazer.

Foi um dos melhores golos do torneio, o remate de Kerim Alajbegović. O jogador do Bayer Leverkusen recebeu a bola, fintou o opositor directo e com um laser derreteu as redes da selecção asiática.

Aos 33 minutos, uma tentativa de cruzamento de Edin Džeko resultou em auto-golo de Sultan Al-Brake. Minutos depois, o camisola 11 atirou ao poste.

Aos 41 minutos, todos os bósnios foram apanhados desprevenidos e, em apenas três toques, os qataris reduziram por Al-Hayados.

Antes do intervalo, os árabes quase empatavam com um remate a tirar tinta ao poste dos "Dragões" de Pedro Miguel.

A estocada final aconteceu na segunda parte, aos 80 minutos, na sequência de uma disputa de bola em que Ermin Mahmić fechou as contas.

Terminada a terceira jornada, eis como o grupo B fica disposto: a Suíça lidera com sete pontos, o Canadá tem seis pontos, a Bósnia tem quatro pontos, enquanto o Qatar tem um.

Grupo C

Brasil samba com Gaita de Foles (3-0)

O Brasil, que tinha arrancado com um empate a campanha rumo ao hexacampeonato, não teve qualquer dificuldade em derrotar a Escócia por 3-0.

Os golos foram marcados por Vinícius Júnior aos sete minutos e aos 45+3, enquanto Matheus Cunha encerrou a contenda aos 60".

Para o homem do Real Madrid já são quatro golos na conta pessoal e para o jogador do Manchester United são três.

A "Amarelinha" terminou na liderança do grupo, com sete pontos, os mesmos de Marrocos, mas com um melhor diferencial de golos, seguindo-se Escócia com três e Haiti com zero.

Marrocos puxa tapete ao Haiti e convida caribenhos a sair do torneio

A selecção de Marrocos teve de se aplicar para ganhar diante do Haiti por 4-2, contribuindo para a saída da formação caribenha do Mundial 2026.

Os marroquinos defrontaram um Haiti sem nada a perder e com tudo a ganhar. Lá atrás, Johny Placide fazia a sua parte para garantir isso.

A partida foi difícil para os magrebinos. Os pupilos de Sébastien Migné responderam no terreno com tudo o que tinham.

O Haiti chegou primeiro à vantagem por intermédio de Lenny Joseph, com um toque de calcanhar, que viu o desvio acabar em auto-golo de Yassine Bounou aos dez minutos.

Depois o atleta do Sunderland, Wilson Isidoro, fez os 2-0, aos 43 minutos, com uma autêntica bomba fora da área.

Marrocos reagiu antes do intervalo. Achraf Hakimi reduziu, beneficiando de uma defesa incompleta do guardião haitiano. Em seguida, Ismaël Saibari apareceu na área como um finalizador nato e não desperdiçou o cruzamento do lateral do Paris Saint-Germain na jogada, restabelecendo a igualdade.

Na segunda parte, o golo da reviravolta dos "Leões do Atlas" surgiu por intermédio de Soufiane Rahimi, com um remate à meia-volta, aos 77 minutos, após assistência de Chadi Riad.

O tento que confirmou a passagem aos dezasseis avos-de-final aconteceu já no fim, com Soufiane Rahimi a recuperar a bola antes de sair na totalidade pela linha de fundo e a entrar na área, tendo assistido o jovem talento Gessime Yassine para o encosto, com o VAR a validar o golo.