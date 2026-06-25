Com 12.936 famílias vítimas das cheias já reintegradas, segundo a actualização feita nesta quarta-feira, 24, o Governo Provincial de Benguela (GPB) segue para a reabilitação dos bairros afectados, para onde regressam os sinistrados, pressionado por organizações da sociedade civil que continuam a exigir um processo inclusivo.

Do único centro de acolhimento, o novo campismo, saíram, de 12 de Junho à presente data, 2.790 das mais de 3.000 que ali se encontravam.

Dados oficiais mostram, pois, que estará para breve o fecho do campismo, no bairro do Cawango, mas líderes comunitários que velam pelos direitos humanos denunciam a existência de cidadãos excluídos da assistência humanitária.

A reintegração tem sido mediante a entrega de cimento, ferro e blocos, materiais para a reparação das moradias parcialmente destruídas.

No acto de consignação das obras para a construção das primeiras 225 casas sociais, no bairro da Graça, o governador provincial, Manuel Nunes Júnior, anunciou a reabilitação, paralelamente, dos bairros afectados, assinalando que estava em causa a devolução da dignidade humana.

Não fez menção ao orçamento, mas o despacho presidencial com as medidas em reposta às cheias indica que a limpeza, desobstrução e reparação das zonas estão orçadas em 10.398.338 kwanzas.

O total de casas sociais, contando com a aprovação das 1.392 fora do pacote inicial, está em 2.117.

É sobretudo por causa das dúvidas em relação aos critérios de distribuição, manifestadas pelas famílias sinistradas, que líderes comunitários da Calomanga, um dos bairros afectados, exigem ao GPB um processo inclusivo.

Em carta a que o NJ teve acesso, defendem a inclusão de representantes seus em tarefas de fiscalização, verificação dos prazos de execução e produção de relatórios. "Não vamos cruzar os braços, uma promessa só tem valor quando cumprida", escrevem os líderes.

Na última actualização, o Governo de Benguela fez saber que continua a ser prestado apoio alimentar e de saúde, assinalando que decorrem já trabalhos de montagem do estaleiro da empresa que vai erguer as habitações sociais.