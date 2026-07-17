O principal obstáculo que milhares de cidadãos enfrentavam para se inscreverem no concurso público de ingresso externo para o recrutamento de novos agentes do quadro de pessoal do Ministério do Interior (MININT), relacionado com o não envio, por parte do portal, do código de verificação que cada candidato deveria receber no seu correio electrónico, foi definitivamente eliminado, soube o Novo Jornal.

Entretanto, o MININT não emitiu qualquer comunicado oficial sobre a eliminação da obrigatoriedade do código de verificação. Contudo, o acesso ao portal passou a ser feito de forma normal, sem necessidade de solicitar esse código.

O Novo Jornal consultou o site e conversou com vários candidatos, que assinalam melhorias na plataforma de inscrições.

Este era, até ao final da tarde desta quinta-feira, 16, dia oficial do arranque do processo de candidatura, o único obstáculo que condicionava a submissão de candidaturas no portal criado para o efeito.

Apesar deste constrangimento, segundo o Ministério do Interior, só nas primeiras horas após a abertura do portal, mais de 1,5 milhões de utilizadores acederam à plataforma de candidaturas.

Antes das 09:00 de quinta-feira, segundo o MININT, mais de 10 mil pessoas conseguiram efectuar com êxito a sua inscrição.

Entretanto, com o funcionamento normal do portal de inscrições, o número de cidadãos inscritos já é superior aos dados avançados pelo MININT na quinta-feira.

O Ministério do Interior recorda que as inscrições decorrem durante um período de 15 dias úteis e apela à serenidade dos candidatos, esclarecendo que a data e a hora de submissão da candidatura não interferem na avaliação, classificação, selecção ou ordem de preferência dos concorrentes.

Esta é a primeira vez na história do Ministério do Interior que é realizado um concurso público de ingresso externo, promovido pelo próprio Ministério.

O processo prevê o recrutamento de 7.682 pessoas, que serão distribuídas pelos cinco órgãos do MININT, nomeadamente a Polícia Nacional (PN), o Serviço de Investigação Criminal (SIC), o Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), o Serviço Penitenciário (SP) e o Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB).