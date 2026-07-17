O Serviço de Investigação Criminal (SIC) deteve o sexto suspeito do assalto à agência do BAI, junto à Cidadela, ocorrido no dia 8 deste mês. A acção resultou na morte de um segurança e no ferimento grave de outro.

O indivíduo de 34 anos, mais conhecido por Mário-Py, foi detido na quinta-feira, 16, no interior de uma igreja no bairro da BCA, município do Cazenga, em Luanda.

De acordo com o director nacional do gabinete de comunicação institucional e Imprensa do SIC, Manuel Halaiwa, o suspeito está acusado por fortes indícios da prática do crime de roubo qualificado, em concurso com homicídio.

O responsável acrescentou que diligências prosseguem para localizar e deter os outros elementos que se encontram foragidos.