Croácia x Portugal
Percurso das equipas:
Ambas as selecções ficaram em segundo lugar do grupo L e K. Portugal registou cinco pontos, seis golos marcados e um sofrido, enquanto Croácia fez seis pontos e marcou cinco golos e sofreu igual número de tentos.
Chaves para a vitória:
A formação ibérica conta com jogadores habilidosos como Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves, Nuno Mendes, dotados de grande técnica, mas ainda não convenceram dentro do terreno. Cristiano Ronaldo tem dois golos e neste tipo de jogos tende a aparecer. Já Diogo Costa precisa de se manter ao grande nível exibicional que mostrou com a Colômbia.
Do outro lado, Luka Modric é o cerébro e alma desta equipa da Dalmácia e Livakovic tem muitos bons apontamentos como mostrou em 2022 no Qatar.
O favoritismo está ligeiramente do lado da "selecção das Quinas" , mas a Croácia tem armas para levar a melhor neste jogo.
Factor-X:
Petar Musa a sair do banco, o ex-jogador do Benfica tem uma grande capacidade de finalização e pode fazer a diferença, bem como Petar Sučić que é um futebolista muito perigoso.
Rafael Leão, que foi colocado como titular, com suas arrancadas e vertigem atacante é sempre uma ameaça à baliza contrária.