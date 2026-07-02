Do Adriático ao Atlântico, há séculos que o mar aproxima povos e traça destinos. Esta quinta-feira, porém, as águas dividem-se: Croácia e Portugal medem forças nos dezasseis avos-de-final do Mundial 2026 e apenas uma das duas selecções continuará a navegar rumo ao sonho de conquistar o mundo.

Croácia x Portugal

Percurso das equipas:

Ambas as selecções ficaram em segundo lugar do grupo L e K. Portugal registou cinco pontos, seis golos marcados e um sofrido, enquanto Croácia fez seis pontos e marcou cinco golos e sofreu igual número de tentos.

Chaves para a vitória:

A formação ibérica conta com jogadores habilidosos como Vitinha, Bruno Fernandes, João Neves, Nuno Mendes, dotados de grande técnica, mas ainda não convenceram dentro do terreno. Cristiano Ronaldo tem dois golos e neste tipo de jogos tende a aparecer. Já Diogo Costa precisa de se manter ao grande nível exibicional que mostrou com a Colômbia.

Do outro lado, Luka Modric é o cerébro e alma desta equipa da Dalmácia e Livakovic tem muitos bons apontamentos como mostrou em 2022 no Qatar.

O favoritismo está ligeiramente do lado da "selecção das Quinas" , mas a Croácia tem armas para levar a melhor neste jogo.

Factor-X:

Petar Musa a sair do banco, o ex-jogador do Benfica tem uma grande capacidade de finalização e pode fazer a diferença, bem como Petar Sučić que é um futebolista muito perigoso.

Rafael Leão, que foi colocado como titular, com suas arrancadas e vertigem atacante é sempre uma ameaça à baliza contrária.