A entrada da RDC foi de felino. Como um caçador que avista a presa ao longe, Chancel Mbemba descobriu Brian Cipenga nas costas da defesa e o colega dominou com o pé esquerdo e disparou rasteiro, de pé direito, para inaugurar o marcador e lançar a crença numa das maiores surpresas do Mundial.
Todavia, na segunda parte, os "Três Leões" foram atrás do resultado e inverteram os papéis: a presa passou a ser a RDC, obrigada a recuar e a defender por uma Inglaterra cada vez mais pressionante. A entrada de Bukayo Saka e Anthony Gordon, aos 61 minutos, deu outra velocidade ao ataque inglês e aumentou o volume ofensivo sobre a baliza de Lionel Mpasi, que se exibiu a grande nível.
A resistência dos "Leopardos" manteve-se firme até aos 75 minutos, quando Anthony Gordon cruzou com precisão para Harry Kane aparecer ao segundo poste e empatar de cabeça.
O mesmo filme repetiu-se pouco depois. Anthony Gordon assistiu novamente e o capitão inglês rematou de primeira, sem hipóteses para Mpasi, consumando a reviravolta e evitando uma das maiores surpresas da competição.
Agora a Inglaterra vai medir forças com o México na próxima ronda.