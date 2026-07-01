Para a República Democrática do Congo (RDC), regressada ao Campeonato do Mundo 52 anos depois, a floresta dos dezasseis avos-de-final surge como um território desconhecido, onde a incerteza acompanha cada passo. Para a Inglaterra, o duelo da tarde de quarta-feira em Atlanta será um verdadeiro teste ao favoritismo.

Józef Teodor Konrad Korzeniowski, mais conhecido por Joseph Conrad, nasceu em Berdychiv, no território que hoje pertence à Ucrânia, então parte do Império Russo, filho de pais polacos, e tornou-se um dos grandes nomes da literatura britânica.

Em "Coração das Trevas", mergulhou num território que hoje corresponde à República Democrática do Congo, construindo uma narrativa marcada pelo confronto entre o homem, a natureza e os limites da sua própria consciência.

É neste cruzamento entre história, literatura e futebol que a RDC e a Inglaterra sobem ao relvado. Longe das páginas de Conrad, os protagonistas escrevem agora o seu próprio capítulo, onde o maior desafio será silenciar o ruído exterior e encontrar clareza no momento decisivo.

Percurso das equipas:

A Inglaterra esteve inserida no grupo L, terminando no primeiro lugar com sete pontos, seis golos marcados e dois sofridos. A selecção orientada por Thomas Tuchel destacou-se sobretudo pela frieza nos momentos decisivos e pela organização entre sectores, com especial capacidade de controlo no meio-campo e poder de desequilíbrio no ataque.

Já a RDC integrou o grupo K, onde empatou diante de Portugal (1-1), perdeu frente à Colômbia (0-1) e venceu o Uzbequistão (3-1). Os "Leopardos" fecharam a fase de grupos no terceiro lugar, sendo o melhor terceiro colocado da prova, com quatro pontos, quatro golos marcados e três sofridos.

Chaves para a vitória:

Duas ideias sobressaem neste duelo: solidez defensiva e rasgos de individualidade. A equipa capaz de juntar organização e talento individual estará mais próxima de encontrar o caminho para a vitória.

De um lado, Harry Kane e Jude Bellingham surgem como as principais referências ofensivas de uma Inglaterra que procura impor a sua qualidade individual.

Por sua vez, a RDC depende de uma forte exibição colectiva para neutralizar as principais ameaças inglesas e explorar os momentos em que poderá ferir o adversário.

Yoane Wissa tem sido a arma mais letal de Sébastien Desabre, um avançado capaz de transformar qualquer espaço em ameaça para os adversários.

Factor-X:

A liderança e uma grande actuação de Chancel Mbemba podem galvanizar as tropas congolesas a partir do sector defensivo. Além disso, a finalização dos "Leopardos" terá de estar afinada, porque qualquer falha poderá ser fatal.

Já os ingleses sabem que podem contar com um abre-latas como Bukayo Saka e um equilibrador como Declan Rice.

Nesta expedição, resta saber qual felino prevalecerá e quem ficará com a chave dos oitavos-de-final.