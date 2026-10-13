Após a realização das conferências de renovação de mandatos nas 21 províncias do País, as comissões organizadoras do 9º congresso ordinário do MPLA, entram agora na fase de consolidação e validação das listas de todos os delegados.

No âmbito do processo orgânico de preparação do conclave, o número exacto de pré-candidatos eleitos variou consoante a província, no quadro da nova quota partidária que estabelece que 15 por cento dos membros do Comité Central devem vir directamente das bases.

De acordo com as resoluções da direção central do partido, o próximo Comité Central que sairá do Congresso de Dezembro de 2026 passará a contar com 593 membros no total (uma redução de 100 integrantes), mantendo as regras estatutárias de 55% para continuidade, 45% para renovação e uma quota de 50% para a representação feminina.

Para a candidatura ao cargo de Presidente do MPLA, os proponentes devem reunir o apoio de pelo menos 5.000 militantes distribuídos por todas as províncias do País, garantindo base de suporte geograficamente distribuída e representativa da estrutura nacional.

Os restantes níveis exigem entre mil e 2.500 subscritores, estabelecendo escalas diferenciadas conforme a importância e alcance do cargo a ser disputado.

O 9.º congresso ordinário do MPLA realiza-se nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2026, na cidade de Luanda. O evento decorre sob o lema "MPLA 70 anos - Compromisso com o Povo, Confiança no Futuro" e contará com a participação de 3.000 delegados vindos de todo o país e da diáspora.