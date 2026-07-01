Um professor de Artes Marciais foi detido esta quarta-feira, 1 de Julho, no município da Samba, em Luanda, por fortes indícios de prática do crime de abuso sexual de menores.

Segundo uma nota do SIC, o facto ocorreu mediante denúncia pública em cumprimento de mandados de detenção e de revista, busca e apreensão, emitidos pelo Ministério Público (MP).

"No cumprimento do mandado foi possível apreender dois telemóveis que o detido tentava formatar para eliminar eventuais provas relacionadas ao processo", pode ler-se no documento.

Após cumpridas as formalidades, o cidadão ora detido será presente ao MP para procedimentos legais subsequentes, enquanto outras diligências prosseguem em trono da investigação do caso, conclui o Serviço de Investigação Criminal no comunicado.