Um homem invadiu a casa da vizinha, na província do Bié, quando tentava roubar um saco de feijão, mas foi apanhado em flagrante pela mulher e, para silenciá-la, matou-a com recurso a uma faca de cozinha.

O homicida, de 40 anos, foi detido esta semana, na comuna do Sande, localidade de Catabola, por agentes do Serviço de Investigação Criminal (SIC), mediante denúncia efectuada pelos populares.

Em declarações ao Novo Jornal, o porta-voz do departamento de comunicação institucional e imprensa do SIC no Bié, Carlos de Oliveira, disse que o homicídio aconteceu na Aldeia de Sambei, quando o acusado, movido por ganância, foi à casa da vizinha para roubar um saco de feijão.

"O homem arrombou a porta e entrou no interior da residência. Quando a mulher tentou impedir o roubo, este pegou numa faca e desferiu-lhe dois golpes fatais na região do pescoço", conta o porta-voz do SIC Bié.

Depois de verificar que a anciã, de 81 anos, estava morta, o acusado colocou-se em fuga, porém acabou por ser capturado pelo Serviço de Investigação Criminal, que o encaminhou ao Juiz de Garantias, por homicídio qualificado.