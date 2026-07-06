Esta medida de coacção pessoal de prisão preventiva foi determinada pelo juiz de garantias, junto ao Serviço de Investigação Criminal (SIC).
O professor de artes marciais foi conduzido ao Estabelecimento Penitenciário de Viana.
O também mestre foi detido no município da Samba, em Luanda, mediante denúncia pública.
No decurso da operação, foram ainda apreendidos dois telemóveis que o detido "tentava formatar para eliminar eventuais provas relacionadas ao processo", conforme avançado pelo Novo Jornal na última semana.