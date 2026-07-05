Corria o ano de 1998, no Campeonato do Mundo em França, quando Tore André Flo, 1,93 m, avançado do Chelsea, marcou no triunfo da Noruega sobre o Brasil por 2-1, num jogo que marcou a memória brasileira e deixou a selecção "canarinha" sob forte crítica da imprensa da época. Volvidos 28 anos, Erling Haaland, 1,95 m, do Manchester City, surge como potencial algoz da "amarelinha" no percurso para o hexa. Em quatro embates, nórdicos nunca perderam com sul-americanos, registo que atravessa gerações.

Percurso das equipas:

O Brasil dá mostras de crescimento na competição. Depois de um empate com Marrocos (1-1) e vitórias sobre Haiti (3-0) e Escócia (3-0), terminou em primeiro lugar no grupo C, com sete golos marcados e um sofrido.

Nos dezasseis-avos-de-final, frente ao Japão, recuperou de uma desvantagem por um golo e conseguiu vencer por 2-1.

O pentacampeão mundial apresenta várias soluções ofensivas, com Vinícius Júnior em destaque, quatro golos na artilharia, Matheus Cunha com três, além de Endrick como opção de impacto a partir do banco e Gabriel Martinelli capaz de acelerar jogos em espaços curtos.

Já a Noruega alcançou os oitavos-de-final após terminar em segundo lugar no grupo I, com seis pontos, oito golos marcados e sete sofridos. Garantiu o apuramento depois de vencer a Costa do Marfim por 2-1, num jogo decidido por Erling Haaland nos minutos finais.

O encontro deverá ser equilibrado, com duas selecções com talento distribuído e capacidade de decisão individual.

Chaves para a vitória:

A finalização poderá ser fundamental para os europeus, com Alexander Sørloth como alternativa ofensiva, sobretudo com Haaland fortemente vigiado. Ørjan Nyland terá papel importante na baliza para segurar a ofensiva "canarinha".

Do lado brasileiro, a prioridade passa por quebrar a organização defensiva da Noruega e evitar que a ansiedade condicione o jogo. Vinícius Júnior será determinante sempre que encontrar espaço para acelerar.

Quem marcar mais cedo vai obrigar a outra equipa a abrir e isso perspectiva que haja mais golos. Este duelo tem potencial para um triunfo de três a quatro golos.

Factor-X:

Bruno Guimarães assume papel central na construção e nos passes de ruptura.

Do lado norueguês, Martin Ødegaard e Patrick Berg serão responsáveis por controlar o ritmo e ligar sectores.