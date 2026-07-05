O guarda-redes do Paraguai já tinha sido decisivo para que a sua selecção eliminasse a Alemanha nos dezasseis avos-de-final, mas no último sábado enfrentava um ataque mais veloz, acutilante e difícil de conter do que o germânico.
Quem esperava um domínio avassalador dos franceses encontrou uma eliminatória travada pela organização sul-americana. Os pupilos de Gustavo Alfaro voltaram a demonstrar a arte de fechar espaços e condicionar o ritmo, recorrendo a faltas e paragens de jogo para frustrar o adversário.
Ao intervalo, o nulo reflectia-se no marcador, apesar de o "Trio de Mosqueteiros" ter maior iniciativa, terminando com clara superioridade em posse e remates, mas sem eficácia perante Orlando Gill.
A pressão intensificou-se na segunda parte com a entrada de Désiré Doué aos 55 minutos, rendendo Bradley "D"Artagnan" Barcola, numa tentativa de dar outra velocidade ao último terço.
Aos 64 minutos, o jogador do Paris Saint-Germain caiu na área após intervenção de Diego Gómez, lance confirmado pelo VAR e convertido por Kylian Mbappé da marca dos onze metros, desatando o nó na partida e fixando o resultado.
A França vai agora reencontrar Marrocos nos quartos-de-final, selecção que eliminou nas meias-finais do Qatar 2022 (2-0).
Marrocos justifica favoritismo e garante quartos frente ao Canadá com Saibari a lesionar-se
Marrocos justifica favoritismo e garante quartos frente ao Canadá com Saibari a lesionar-se
Marrocos confirmou a passagem aos quartos-de-final após vencer o Canadá por 3-0, num encontro em que voltou a revelar maturidade, solidez defensiva e eficácia nos momentos decisivos.
Uma das peças mais letais deste grupo, Ismael Saibari contraiu uma lesão na primeira parte e pode ser baixa antes do importante embate com os gauleses.
A saída forçou reajustes no ataque, mas a equipa manteve o controlo do jogo e acelerou após o intervalo. Com a entrada de Soufiane Rahimi, que assinou o terceiro golo, os "Leões do Atlas" souberam adaptar-se sem perder intensidade.
A figura maior do encontro foi Azzedine Ounahi, uma das revelações do Mundial 2022 e agora jogador plenamente consolidado neste patamar, ao apontar dois golos. Brahim Díaz, destacado como factor X pelo NJ na antevisão, somou duas assistências e foi decisivo na criação ofensiva como esperado.