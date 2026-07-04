Aquele que, nesta fase, surge como o candidato ao título mais destacado, a França, entra em campo diante do Paraguai de Gustavo Alfaro, que tudo fará para fechar todos os caminhos à baliza de Orlando Gill e travar o "Trio de Mosqueteiros", com Bradley "D"Artagnan" Barcola como elemento de ruptura, depois da exibição de luxo frente à Suécia, em que os gauleses aceleraram para a oitava marcha e não deixaram os nórdicos acompanhar o ritmo (3-0). Já um dos co-anfitriões, Canadá, que não partem como favoritos, medem forças em Houston com uma selecção marroquina cada vez mais confiante.

França x Paraguai

Percurso das equipas:

A França confirmou o estatuto de candidata ao título ao liderar de forma autoritária o grupo I, com três vitórias em três jogos, somando nove pontos, dez golos marcados e dois sofridos.

A última exibição, diante da Suécia, reforçou a ideia de uma equipa em aceleração contínua, com o "Trio de Mosqueteiros" em destaque e uma dinâmica ofensiva difícil de conter. A solidez defensiva e a mobilidade no último terço têm sido traços constantes da formação gaulesa.

Por sua vez, o Paraguai garantiu o apuramento através de um percurso de resistência, assente numa organização compacta e numa forte capacidade competitiva nos momentos decisivos.

A "Albirroja" qualificou-se para a fase a eliminar como um dos melhores terceiros classificados, com quatro pontos, dois golos marcados e quatro sofridos.

Chaves para a vitória:

O controlo do ritmo de jogo será determinante. A França procurará resolver cedo a eliminatória através da criatividade do seu sector ofensivo e da mobilidade do "Trio de Mosqueteiros", enquanto o Paraguai tentará reduzir espaços, baixar o bloco e explorar transições rápidas.

A eficácia gaulesa na finalização poderá ser decisiva perante uma equipa paraguaia que vive da resistência e da disciplina táctica.

Factor X:

Nos "Bleus", Bradley "D"Artagnan" Barcola surge como elemento capaz de romper qualquer bloco defensivo, pela capacidade de aceleração e de criação de desequilíbrios no último terço, complementando a ligação ao "Trio de Mosqueteiros", composto por Kylian Mbappé, Michael Olise e Ousmane Dembélé.

Os sul-americanos precisam de Orlando Gill ao mais alto nível entre os postes, pela segurança e capacidade de resposta em jogos de elevada pressão. A sua exibição será determinante para manter a equipa na eliminatória, enquanto Julio Enciso é a principal referência criativa no processo ofensivo.

Marrocos x Canadá

Percurso das equipas:

Marrocos chega aos oitavos-de-final depois de terminar a fase de grupos atrás do Brasil, com sete pontos, seis golos marcados e três sofridos, embalado por uma vitória nos penáltis frente aos Países Baixos nos dezasseis avos-de-final.

Este é um conjunto compacto, maduro e cada vez mais confortável a assumir o jogo em momentos de maior exigência. Os "Leões do Atlas" têm mostrado uma identidade muito vincada, assente no controlo emocional, na organização defensiva e numa eficácia crescente no último terço.

Ismael Saibari tem sido uma das figuras em maior destaque da competição, com influência decisiva entre linhas e presença constante em zonas de finalização. No corredor direito, Achraf Hakimi continua a ser o motor da equipa, transformando cada recuperação em potencial lance ofensivo.

O Canadá surge como uma equipa competitiva, que terminou a fase de grupos com oito golos marcados e três sofridos, e eliminou a África do Sul por 1-0 nos dezasseis avos-de-final. A selecção aposta na intensidade e na velocidade para surpreender, sobretudo em transição.

A formação canadiana reforça-se com o retorno de Alphonso Davies na ala, acrescentando profundidade e aceleração. Jonathan David mantém-se como principal referência ofensiva, enquanto Cyle Larin pode servir como uma opção impactante a partir do banco.

Chaves para a vitória:

O duelo deverá ser decidido nos detalhes. Marrocos parte com maior favoritismo e procurará instalar-se no meio-campo adversário, circular com paciência e explorar a largura para abrir espaços.

Achraf Hakimi será determinante na criação de desequilíbrios pelo corredor direito, enquanto Ismael Saibari poderá surgir como elemento surpresa nas zonas de finalização, ocupando bem o espaço entre linhas.

O co-anfitrião tentará manter o bloco baixo, fechar o corredor central e sair rapidamente em transições.

Factor X:

No lado de Marrocos, Brahim Díaz é um dos jogadores capazes de desbloquear encontros fechados, pela qualidade de passe e visão acima da média.

Para os "Les Rouges", o capítulo da finalização não pode falhar. Tani Oluwaseyi é o atacante que pode ter mais hipóteses para rematar à baliza marroquina porque Jonathan David atrai as marcações.