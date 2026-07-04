Antigos combatentes e senhoras que tratam da limpeza da cidade, sem salários há já seis meses, estão entre os inúmeros cidadãos que, não tendo sido afectados, procuram contornar a fome e a pobreza no espaço dos sinistrados. Não será apenas por aí, mas a incursão de "famílias alheias" às doações, até mesmo de outros municípios, ajuda a explicar o ambiente tenso a marcar o quotidiano à porta dos armazéns. Detenções e tiroteio em resposta a cenário de invasão.

No rescaldo da 46.ª reunião da Protecção Civil, na última semana, o Governo Provincial de Benguela (GPB) deu a conhecer a reintegração de 12.936 famílias sinistradas das cheias, mas não avançou, como em documentos anteriores, o número de cidadãos ainda no novo campismo, de onde vão à procura de alimentos nos armazéns do bairro da Seta.

Do único centro de acolhimento, situado no Kawango, os sinistrados, detentores de senhas que dão acesso à cesta básica, acorrem a armazéns solicitados também por centenas de famílias que não foram afectadas pela tragédia do passado dia 12 de Abril.

Em aproximadamente três horas na Seta, bairro sacudido na sequência do transbordo do rio Cavaco, o Novo Jornal captou denúncias de venda de bens alimentares doados, com agentes da Polícia e funcionários da Administração Municipal de Benguela como supostos prevaricadores, e a presença de gente de outros municípios.

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