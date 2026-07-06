O Serviço de Investigação Criminal deteve, no fim-de-semana, em Malanje, 11 homens que alegavam ser oficiais de altas patentes das Forças Armadas Angolanas (FAA), acusados de vender vagas na corporação por 5.000 kwanzas.

Segundo o porta-voz do SIC em Malanje, Augusto André Barros, os indivíduos, com idades entre 37 e 63 anos, ostentavam fraudulentamente as patentes de major, capitão e sub-tenente.

A detenção ocorreu nos bairros Campo de Aviação e Zona 4, no município sede.

Posteriormente, o grupo confessou o crime. Os implicados cobravam 5.000 kz a cada interessado para ingressar nas FAA e declararam que actuavam sob orientação de um suposto tenente-general.

O SIC indica, igualmente, que a quadrilha terá burlado mais de 130 pessoas.

Das operações resultou a apreensão de 131 processos de candidatura, 43 folhas com identificação e categoria militar dos candidatos, 36 cópias de Bilhetes de Identidade, 10 certificados de habilitações e 8 telemóveis de diversas marcas.

Foram ainda apreendidos dois pares de boinas, duas mochilas, um cinturão, duas fardas, duas passadeiras e cinco passes de identificação militar.