Segundo o porta-voz do SIC em Malanje, Augusto André Barros, os indivíduos, com idades entre 37 e 63 anos, ostentavam fraudulentamente as patentes de major, capitão e sub-tenente.
A detenção ocorreu nos bairros Campo de Aviação e Zona 4, no município sede.
Posteriormente, o grupo confessou o crime. Os implicados cobravam 5.000 kz a cada interessado para ingressar nas FAA e declararam que actuavam sob orientação de um suposto tenente-general.
O SIC indica, igualmente, que a quadrilha terá burlado mais de 130 pessoas.
Das operações resultou a apreensão de 131 processos de candidatura, 43 folhas com identificação e categoria militar dos candidatos, 36 cópias de Bilhetes de Identidade, 10 certificados de habilitações e 8 telemóveis de diversas marcas.
Foram ainda apreendidos dois pares de boinas, duas mochilas, um cinturão, duas fardas, duas passadeiras e cinco passes de identificação militar.