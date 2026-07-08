O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Lunda-Norte apreendeu mais de 500 diamantes em bruto e deteve um cidadão nacional por posse ilícita de minerais estratégicos.

A apreensão ocorreu mediante trabalho efectuado pelos agentes do SIC no município de Capenda-Camulemba, onde foi possível apanhar o comerciante a circular na via pública com a mercadoria.

A detenção do homem, de 51 anos, aconteceu esta terça-feira, 7, na via pública em circunstâncias em que exercia clandestinamente a actividade de compra e venda de diamantes, explica o SIC.

Em sua posse foram ainda apreendidas uma máquina calculadora, duas balanças, uma pinça, duas lupas, uma lâmpada de triagem e uma pá.