A Administração Geral Tributária (AGT) prevê reembolsar, este ano, mais de 290 mil milhões de kwanzas em Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) às empresas. A previsão resulta do crescimento contínuo dos reembolsos, que, apenas nos primeiros seis meses de 2026, já atingiram os 191 mil milhões de kwanzas, soube o Novo Jornal.

Segundo o presidente da AGT, José Leiria, desde a entrada em vigor do IVA no País, em Outubro de 2019, foram reembolsados às empresas 717,4 mil milhões de kwanzas.

Entre Janeiro e Junho deste ano, a AGT devolveu às empresas 191 mil milhões de kwanzas, quando, em 2025, até agora o melhor ano em termos de reembolsos, o montante total ascendeu a 200 mil milhões de kwanzas.

José Leiria explicou que os reembolsos têm vindo a aumentar devido ao aperfeiçoamento dos mecanismos de verificação e ao maior nível de conformidade fiscal das empresas.

Os dados foram apresentados esta segunda-feira, 6, pelo presidente da AGT, durante o espaço "Conversas sem Makas", organizado pelo jornalista e economista Carlos Rosado de Carvalho.

O responsável atribuiu a aceleração prevista para este ano à implementação da facturação electrónica, que permite aos contribuintes validar as facturas no Portal do Contribuinte da AGT logo após a sua submissão.

"Temos a certeza de que, em 2026, os reembolsos do IVA vão atingir pelo menos 300 mil milhões de kwanzas", afirmou o presidente da AGT.

Segundo José Leiria, a facturação electrónica conta actualmente com 58.530 aderentes, dos quais 633 são grandes contribuintes e 57.897 pertencem às restantes categorias de contribuintes, incluindo 21.335 empresas e 37.195 pessoas singulares.

O presidente da AGT adiantou ainda que o IVA representou 25% da receita fiscal arrecadada em 2025, seguindo-se o Imposto Industrial, o Imposto sobre os Rendimentos do Trabalho (IRT) e o Imposto sobre a Aplicação de Capitais.