Na última semana, o Instituto Nacional da Criança (INAC) sinalizou 915 queixas de violência contra crianças nas províncias do Bengo, Cuanza-Sul, Huíla, Huambo, Luanda e Uíge.

A ocorrência mais grave foi registada na província do Uíge, onde um homem convidou a filha para ir à lavra, mas depois forçou a menor, de 15 anos, a envolver-se sexualmente consigo.

O caso foi encaminhado às autoridades policiais.

No período em análise, foram assinalados 10 casos de abuso sexual, 98 de agressão física e psicológica, 206 de fuga à paternidade e 181 de exploração do trabalho infantil.

O INAC recebeu igualmente várias denúncias relacionadas com crianças em situação de vulnerabilidade social, menores abandonados pelos encarregados de educação e por falta de prestação de alimentos por parte dos pais.

Na província do Cuanza-Sul, um homem, de 38 anos, abusou sexualmente de uma criança, de três anos, quando esta brincava no quintal de sua casa.

Já no Bengo, uma adolescente, de 15 anos, foi abusada sexualmente por um homem de nacionalidade congolesa, de 43 anos, que se aproveitou do facto de a menor ter ido sozinha à cantina à noite e, sob fortes ameaças, consumou o acto.

Em caso de violência contra crianças, a direcção do INAC apela às populações que denunciem através da linha 15015 ou no site https://portaldacrianca.gov.ao/.