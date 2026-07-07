O Tribunal da Comarca do Dande (TCD), através da juíza de garantias, decretou, esta segunda-feira, 6, a prisão preventiva da directora provincial do Bengo do Departamento de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), órgão de investigação da Polícia Nacional (PN), Dilma Anastácio, por alegado envolvimento no roubo de mais de 30 milhões de kwanzas, num processo sob investigação naquela província, soube o Novo Jornal.

A oficial superior foi interrogada durante cerca de cinco horas pela juíza de garantias, após ter sido detida no fim-de-semana, por ordem da Procuradoria-Geral da República (PGR) no Bengo, no âmbito das investigações conduzidas pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC).

As autoridades policiais no Bengo asseguram que o processo se encontra sob segredo de justiça.

O Novo Jornal apurou que, após o interrogatório, a juíza de garantias do Tribunal da Comarca do Dande aplicou à oficial superior da DIIP/Bengo a medida de coacção mais gravosa: a prisão preventiva.

Com menos de 100 dias no cargo de directora provincial da DIIP no Bengo, Dilma Anastácio foi detida por existirem, segundo a juíza de garantias, fortes indícios da sua participação num caso de roubo qualificado de mais de 30 milhões de kwanzas.

Sobre o assunto, o Novo Jornal tentou contactar a Direcção-Geral da DIIP, mas, até ao momento, não obteve resposta.