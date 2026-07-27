O Ministério das Obras Públicas assinou, esta segunda-feira, 27 de Julho, em Luanda, um memorando de entendimento com o grupo privado angolano GAV para a elaboração dos estudos e projectos da futura Auto-estrada Leste-Oeste, uma infra-estrutura rodoviária que ligará cinco províncias do País.

O memorando foi celebrado através do Instituto Nacional de Estradas de Angola (INEA) e enquadra-se na estratégia do Executivo de reforçar as infra-estruturas rodoviárias, promovendo grandes projectos através de Parcerias Público-Privadas (PPP).

Os estudos e projectos terão a duração de um ano e serão desenvolvidos pelo Grupo GAV.

A futura auto-estrada, com mais de 1.300 quilómetros de extensão, atravessará as províncias de Benguela, Huambo, Bié, Moxico e Moxico Leste, estabelecendo uma ligação estratégica entre as zonas leste e oeste do País.

Segundo o Ministério das Obras Públicas Urbanismo e Habitação, o projecto visa impulsionar o desenvolvimento económico, reforçar a integração territorial e melhorar a mobilidade de pessoas e mercadorias em Angola.