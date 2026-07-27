Continuam a decorrer os processos de inscrição nos concursos públicos de ingresso no Ministério da Saúde (MINSA) e no Ministério do Interior (MININT), que registam uma elevadíssima procura, com os candidatos a enfrentarem novas dificuldades burocráticas.

Desde a semana passada, os candidatos queixam-se de dificuldades no acesso às fichas de inscrição, após a submissão das candidaturas no portal, soube o Novo Jornal.

No portal de inscrições do MINSA, os concorrentes reclamam que conseguem submeter as candidaturas, mas não conseguem aceder à ficha de inscrição devido a problemas no sistema.

No MININT, a principal dificuldade prende-se com a falta do código de referência necessário para consultar a candidatura após a conclusão do processo de inscrição.

Entretanto, no portal de inscrições do Ministério da Saúde, foi introduzida uma alteração que agrada aos candidatos já inscritos e que eventualmente tenham cometido erros no preenchimento dos dados: o portal passou a permitir a correcção de informações inseridas incorrectamente.

No concurso do MININT, esta funcionalidade, agora implementada pelo MINSA, ainda não está disponível, embora muitos queiram também que seja implementada.

A quatro dias do encerramento do concurso público do MINSA, o portal de inscrições já recepcionou mais de 376 mil candidaturas, número que poderá aumentar até ao último dia de inscrições, 31 de Julho, em função da procura.

Já no MININT, os números oficiais de inscritos ainda não foram divulgados. No entanto, fonte ligada ao processo assegurou ao Novo Jornal que o número de candidaturas já é superior ao registado pelo MINSA.

Neste concurso, o MINSA disponibilizou 2.963 vagas para as unidades sanitárias sob tutela das 21 províncias e 3.037 vagas para as unidades do órgão central, perfazendo um total de 6.000 vagas.

No MININT, o processo prevê o recrutamento de 7.682 candidatos, que serão distribuídos pela Polícia Nacional (PN), Serviço de Investigação Criminal (SIC), Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), Serviço Penitenciário (SP) e Serviço de Protecção Civil e Bombeiros (SPCB).