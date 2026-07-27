Um funcionário da morgue do Hospital Municipal de Cacuaco foi detido este domingo, 26, acusado de abusar de um cadáver de uma mulher de 26 anos que morreu num acidente.

Segundo o director do Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional, superintendente-chefe Nestor Goubel, tudo aconteceu quando uma equipa de trabalhadores foi depositar cadáveres do sexo masculino na morgue.

"O envolvido separou o corpo de uma mulher dos demais e depois terá consumado o acto, tendo sido apanhado em flagrante pelo pai da vítima", disse o porta-voz da PN-Luanda.

Após se deparar com a situação, o pai participou o caso às autoridades sanitárias e policiais, que desenvolveram diligências e detiveram o trabalhador de imediato.

O acusado, de 52 anos, trabalha na morgue há mais de um ano e tem três filhos.

Agora vai ser presente ao juiz de garantias para ser responsabilizado criminalmente por atentado contra a integridade de restos mortais.