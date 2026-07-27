A UNITA definiu o mês de Dezembro deste ano como meta para que cidadãos e militantes actualizem o registo eleitoral oficioso e a prova de vida para as eleições gerais de 2027.

"Até Dezembro toda gente tem de actualizar o registo eleitoral, e só com o nosso voto é que podemos resolver a situação do nosso país", disse o secretário-geral da UNITA, Liberty Chiyaka, no domingo, 26, durante um acto com militantes na província do Bengo.

Na ocasião, o dirigente do principal partido da oposição voltou a acusar o Executivo do MPLA de má governação e de agravar o sofrimento social da população, defendendo a alternância democrática do poder.

"Quem quer que o MPLA continue no poder?", questionou, afirmando que o tempo do partido no Governo "já acabou" face à crise social e económica que afecta a maioria dos cidadãos angolanos.

Segundo dados oficiais, pelo menos 350 mil cidadãos já actualizaram o registo eleitoral oficioso e a prova de vida em Angola. O processo decorre de 15 de Junho de 2026 a 31 de Março de 2027.