Durante a operação foram detidos em flagrante delito dois comerciantes nacionais, de 46 e 50 anos, acusados de exercício ilegal da profissão.
Os negociantes vão ser apresentados ao Ministério Público, onde serão responsabilizados criminalmente.
Segundo o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Icolo e Bengo da Polícia Nacional, Euler Matari, grande parte dos fármacos apreendidos estão expirados. Por esta e outras razões, foram retirados de circulação.
O intendente acrescentou ainda que está em curso a "Operação Autenticidade" para desactivar os locais de comercialização ilegal de medicamentos por constituírem um atentado à saúde pública.