A Polícia Nacional (PN), na província de Icolo e Bengo, apreendeu mais de 100 mil medicamentos diversos que estavam a ser comercializados de forma ilegal no mercado do Km-30.

Durante a operação foram detidos em flagrante delito dois comerciantes nacionais, de 46 e 50 anos, acusados de exercício ilegal da profissão.

Os negociantes vão ser apresentados ao Ministério Público, onde serão responsabilizados criminalmente.

Segundo o porta-voz do gabinete de comunicação institucional e imprensa do Comando Provincial de Icolo e Bengo da Polícia Nacional, Euler Matari, grande parte dos fármacos apreendidos estão expirados. Por esta e outras razões, foram retirados de circulação.

O intendente acrescentou ainda que está em curso a "Operação Autenticidade" para desactivar os locais de comercialização ilegal de medicamentos por constituírem um atentado à saúde pública.