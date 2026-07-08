Um homem foi detido no bairro Vila Alice, em Luanda, acusado de manter várias adolescentes em cárcere privado e cobrar 10 mil kwanzas a indivíduos para se relacionarem sexualmente com elas

Segundo o Serviço de Investigação Criminal (SIC), o acusado aproveitava-se da vulnerabilidade das meninas, aliciava-as e pagava 3 mil kz para que tivessem relações sexuais com cidadãos nacionais e estrangeiros no interior da sua residência.

O esquema foi desmantelado no fim do mês de Junho, depois de o implicado manter em cativeiro, durante três dias, uma adolescente de 15 anos.A família, sem saber do paradeiro da menor, apresentou queixa às autoridades.

Em diligências, o SIC localizou a vítima no interior de uma residência, informou o porta-voz do SIC-Luanda, Fernando de Carvalho.

Durante a acção policial foi também detido um cidadão de nacionalidade gambiana, suspeito de ser um dos clientes que pagou pelo acto.

O principal acusado, com idade entre 55 e 60 anos, e o cidadão estrangeiro serão presentes ao juiz de garantias, indiciados pelo crime de lenocínio de menores.