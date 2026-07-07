A Polícia Nacional (PN), através da Direcção de Investigação de Ilícitos Penais (DIIP), apreendeu mais de quatro toneladas de medicamentos diversos que estavam a ser vendidos ilegalmente nos principais mercados informais do País.

A província de Luanda, concretamente nos mercados dos Kwanzas e do Kikolo, foi onde houve o maior número de apreensões, com mais de duas toneladas.

Seguem-se as províncias de Benguela, com mais de uma tonelada, e Icolo e Bengo, com mais de 100 mil quilogramas.

No decurso da acção policial efectuada no território nacional foram detidos em flagrante 89 comerciantes.

Segundo o porta-voz nacional da DIIP, intendente Quintino Ferreira, as apreensões e detenções decorreram durante três dias, no âmbito da "Operação Autenticidade".

A operação está em curso para desactivar os locais de comercialização clandestina de medicamentos, por constituírem um atentado à saúde pública.

Quanto aos comerciantes, vão ser apresentados ao juiz de garantias para responderem pelo crime de exercício ilegal da profissão.