A França aproveitou a postura ultra-defensiva de Marrocos para sair vitoriosa do duelo de quinta-feira, com golos de Kylian Mbappé e Ousmané Dembélé apontados num intervalo de apenas seis minutos. Os gauleses sentiram dificuldades para desbloquear o marcador, muito por culpa da grande exibição de Yassine Bounou na primeira parte, na qual defendeu uma grande penalidade cobrada pelo avançado do Real Madrid. No entanto, o guarda-redes marroquino não conseguiu evitar a eliminação da sua selecção.

Os "Les Bleus" assumiram as rédeas da partida desde o apito inicial e cavalgaram rumo ao triunfo, com Desiré Doué a recuperar a bola que deu origem ao golo de Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé a corresponder da melhor forma ao passe do avançado francês para ampliar a vantagem.

O atacante do Real Madrid saiu do jogo com queixas musculares, mas não sem antes assinar o oitavo golo na competição. Já Ousmane Dembélé chegou aos cinco tentos, permitindo à dupla francesa igualar um registo que remontava ao Mundial de 2002, quando Ronaldo (oito golos) e Rivaldo (cinco) conduziram o Brasil ao título, sendo as únicas duas duplas da mesma selecção a atingir, em simultâneo, pelo menos cinco golos numa única edição da prova.

Na primeira parte, Lucas Digne ainda acertou na trave, mas, tirando esse lance, houve pouco mais para contar. Os marroquinos ressentiram-se bastante da ausência de Ismael Saibari, afastado devido a lesão.

Com este resultado, a França voltou a superiorizar-se aos "Leões do Atlas", tal como tinha feito em 2022, no Qatar, que continua sem encontrar forma de travar a pujança gaulesa. Nas meias-finais, os pupilos de Didier Deschamps aguardam agora pelo vencedor do duelo entre Espanha e Bélgica, que medem forças esta sexta-feira.