O bairro Paraíso está localizado no município de Cacuaco e é um dos mais complexos e perigosos da capital angolana, sendo famoso pelos elevados índices de criminalidade e de falta de condições sociais. Pode-se acrescentar o facto de ser o epicentro do surto de cólera que afecta já três províncias do País (Luanda, Bengo e Icolo e Bengo) e fez, até ao momento, mais de 20 mortos. Foi o local escolhido para, em Abril de 2023, o então governador de Luanda, Manuel Homem (agora ministro do Interior), lançar a iniciativa "GPL na Comunidade". Foram cinco dias em que o "inferno" do Paraíso surgiu como um novo espaço de interesse público, de governação activa e permanente. O tempo passou, e a pobreza, a falta de saneamento e a penúria continuam a infernizar a vida dos moradores, confirmando uma dura realidade: não existem paraísos na Terra!