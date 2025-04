Semanário Novo Jornal/Instrumento expõe resultados de cada partido

MPLA foge da acta-síntese como escrutínio nas eleições de 2027

Propostas de alteração ao pacote eleitoral do Titular do Poder Executivo e líder do MPLA pretendem eliminar acta-síntese da assembleia de votos e manter distante os eleitores depois da votação, acabando com o movimento "votou, sentou". BI será o único documento para o exercício do voto.