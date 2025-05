Depois de o Serviço de Investigação Criminal (SIC) ter apreendido num dos terminais do Porto de Luanda nove contentores de 20 pés carregados de lingotes de cobre e bronze, descobriu que a empresa nacional Welsis é a responsável pela mercadoria que estava prestes a ser transportada para os Emirados dos Árabes Unidos ilegalmente.

"A empresa responsável pela operação, Welsis - Comércio e Serviços, Lda, encontra-se sob investigação por suspeita da prática do crime de contrabando de exportação qualificado", declarou Manuel Halaiwa, acrescentando que há fortes indícios de que os metais apreendidos sejam de origem ilícita.

Durante o processo de re-inspecção, explicou o director do gabinete de comunicação institucional e imprensa da direcção geral do SIC, "verificou-se que a mercadoria estava dissimulada em forma de rolos e barras, para despistar as autoridades".

No local foram apreendidas mais de 200 toneladas de metais, das quais 27 correspondem a bronze em barras.

O SIC explicou ainda que "a tentativa de exportação destes metais configura uma violação do decreto que estabelece quota zero para a exportação de sucatas não ferrosas no período de 2024 a 2025.