Os jornalistas dos órgãos públicos como a Televisão Pública de Angola (TPA), Rádio Nacional de Angola (RNA), ANGOP, Jornal de Angola, TV Zimbo e Média Nova vão ter um aumento no salário base na ordem dos 58% a partir do mês de Agosto, soube o Novo Jornal.

A informação foi passada em assembleia de trabalhadores pelo Sindicato dos Jornalistas Angolanos (SJA), que reuniu com os conselhos de administração das empresas públicas de comunicação social e recebeu essa garantia que fica efectivada no próximo mês de Agosto.

Segundo o SJA, esse aumento salarial ficou acordado no encontro de negociações entre a entidade patronal e o sindicato.

Durante a assembleia de trabalhadores, realizada nesta segunda-feira, 30, o SJA apresentou os resultados das negociações, com 14 pontos, e como novidade está o aumento de 58 por cento no salário base de todos os jornalistas dos órgãos públicos.

Conforme o SJA, a proposta apresentada aos conselhos de administração das empresas públicas de comunicação social era um aumento na ordem dos 100 por cento, mas a entidade patronal, o Governo, aceitou apenas aumentar 58 por cento, proposta com que as partes concordaram.

André Mussamo, porta-voz do SJA, disse à imprensa no final da assembleia de trabalhadores que os jornalistas não estão de todo satisfeitos, mas recorreu ao velho ditado para dizer "mais vale um pássaro na mão, do que nada".

Segundo o SJA, a luta para atingir os 100 por cento vai continuar porque há outros pontos a serem resolvidos.

Conforme o SJA, o aumento será implementado no salário do mês de Agosto, mas com os retroativos dos meses de Junho e Julho.