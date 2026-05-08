O Presidente da República aprovou, por ajuste directo, uma despesa de 22,2 milhões de dólares para aquisição de medicamentos, materiais gastáveis e dispositivos médicos para a Clínica Multiperfil, recorrendo ao acordo de financiamento celebrado com a GEMCORP.

Segundo o despacho presidencial, os recursos financeiros necessários à execução da despesa de 22,2 milhões USD são garantidos pelo orçamento da Clínica Multiperfil, inscrita na rubrica bens e serviços, reembolsado em tranches, de acordo ao seu limite orçamental. O Novo Jornal consultou o Orçamento Geral do Estado para 2026 e verificou que a dotação para bens e serviços da Cliníca Multiperfil ronda os 10,7 mil milhões de kwanzas (11,5 milhões USD), ou seja, cerca de metade do valor agora autorizado para compra de medicamentos, materiais gastáveis e dispositivos médicos para esta unidade orçamental.

No final doo ano passado, o Governo angolano voltou a financiar-se junto da GEMCORP, e, para tal, o Presidente da República autorizou o pedido de empréstimo de 600 milhões de dólares, na modalidade de revolving, um crédito renovável, mas com taxas de juro geralmente mais elevadas e um custo final potencialmente caro se o prazo da dívida for dilatado.

Este pedido de financiamento era justificado no documento consultado pelo Novo Jornal para "atender às necessidades da economia real de Angola, com a implementação de projectos e fornecimentos estratégicos que contribuam para o desenvolvimento económico e social do País".

A modalidade de crédito revolving é um tipo de financiamento contínuo, comum em linhas de crédito, que oferece um limite máximo (plafond) que se renova à medida que o cliente paga o valor em dívida, permitindo reutilizar o capital sem um novo contrato, mas com taxas de juro geralmente mais elevadas e um custo final potencialmente caro se a dívida for prolongada.

É no ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República que é delegada a competência, com a faculdade de subdelegar, para a prática dos actos decisórios e de aprovação tutelar, a verificação da validade e legalidade de todos os actos praticados no âmbito do ajuste directo, incluindo a celebração e a assinatura do contrato.