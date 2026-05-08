Apesar de o Presidente ter autorizado, em Março, a compra de 36 viaturas para o Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público (CSMMP), e de ter disponibilizado, para tal, 3,7 milhões de dólares, o órgão superior de gestão e disciplina dos magistrados do MP vai usar "apenas" 3,3 milhões USD para adquirir 25 automóveis, estando o mais caro avaliado em cerca de 176 mil USD e o mais barato em 92 mil USD.

O procedimento dinâmico electrónico foi aberto no portal das compras públicas e o valor global da aquisição será garantido pela verba inscrita no Orçamento Geral do Estado de 2026, inscrito no programa "acções correntes ", na rubrica "operação e manutenção dos serviços".

Em Março, o Chefe de Estado autorizou, como avançou, na altura, o Novo Jornal, uma despesa de 3,5 mil milhões de Kwanzas (3,77 milhões USD) para a compra de 36 viaturas para os membros do Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público.

Esta compra deverá ser acrescentada. Definia o despacho, a um acordo-quadro para a aquisição de viaturas para o uso pessoal dos magistrados do Ministério Público, autorizado em Fevereiro de 2025, pelo valor correspondente a 7,4 milhões de dólares norte-americanos.

Uns dias antes, o juiz presidente do Tribunal Supremo (TS) e do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ), Norberto Sodré João, queixou-se, na abertura do Ano Judicial 2026, que os tribunais superiores e inferiores precisavam de condições para melhor funcionarem e pediu ao Governo que invistisse na melhoria das condições dos órgãos de justiça e dos juízes.