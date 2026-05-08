Um homem está a ser acusado de espancar mortalmente o enteando, de cinco anos, horas depois de se ter desentendido com a mãe da criança, na província da Huíla.

A tragédia aconteceu no interior da residência da família, na aldeia de Cafuco, município da Chicomba, quando o menor se encontrava aos cuidados do acusado, segundo o porta-voz do departamento de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Huíla, Segunda Quitumba.

O casal desentendeu-se, e, após a discussão e na ausência da mulher, explica o SIC "o homem, enfurecido, fez recurso a um pau e espancou brutalmente o enteado, de cinco anos, que teve morte imediata".

A mulher fez uma denúncia às autoridades policiais, uma equipa de efectivos do SIC deslocou-se à aldeia e deteve o acusado, de 33 anos, por homicídio qualificado.

Ainda na província da Huíla, um homem, de 19 anos, foi detido pelo SIC, acusado do assassinato de um moto-taxista, de 36 anos, na via pública, no bairro Tchituno, Município do Lubango.

O detido e um comparsa (em fuga) fizeram-se passar por passageiros, pediram para a vítima os transportar, mas quando chegaram a uma zona isolada, com recurso a pedras, agrediram o taxista até à morte.

De seguida, concluiu o porta-voz do SIC-Huíla, inspector Segunda Quitumba, abandonaram o cadáver na via pública e fugiram com a motorizada, que venderam por 70 mil kwanzas.