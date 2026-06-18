O Governo vai assinar um acordo de financiamento de 340 milhões de euros para fazer pagamentos antecipados a credores no âmbito da sua carteira de dívida comercial.

Segundo o documento consultado pelo Novo Jornal, este acordo de financiamento junto do Banco Bilbao Vizcaya Argentaria terá a cobertura do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos.

O serviço da dívida governamental previsto para 2026 está estimado em 15,24 biliões de kwanzas, correspondendo a cerca de 84% das receitas fiscais totais projectadas no OGE (18,2 biliões kz).

Este montante, segundo o Plano Anual de Endividamento de 2026 (PAE2026), representa aproximadamente 46% do total do Orçamento Geral do Estado, após consideradas todas as fontes de financiamento. A composição do serviço da dívida indica que cerca de 57% correspondem à dívida externa e 43% à dívida interna.

No PAE2026, o Ministério das Finanças avança que o serviço da dívida governamental deverá ascender aos 15,24 biliões de kwanzas (16,17 mil milhões USD), dos quais cerca de 58% corresponderão ao serviço da dívida externa (8,76 biliões KZ) e 42% ao serviço da dívida interna (6,47 biliões kz).

O MINFIN demonstra, no PAE, que o stock da dívida governamental de 2026 atingirá aproximadamente os 60, 99 biliões de kwanzas (64,7 mil milhões de dólares), representando um Rácio da Dívida/PIB de 45%.

O Plano Anual de Endividamento de 2026 prevê um endividamento líquido positivo de aproximadamente 4,11 biliões (4,36 mil milhões USD), que resulta do aumento do stock da dívida interna na ordem dos 2,39 biliões kz e no stock da dívida externa um aumento na ordem dos 1, 72 biliões kz.

O Presidente delega na ministra das Finanças a competência, com a faculdade de subdelegar, para a negociação e assinatura deste acordo de financiamento de 340 milhões USD e de toda a documentação.