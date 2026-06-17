O director dos serviços gerais do hospital municipal do Luando, na provincia do Bié, foi detido, acusado de furtar, para fins comerciais, 150 chapas de zinco destinadas às famílias carenciadas e às vítimas das chuvas.

A detenção do director, de 39 anos, que será encaminhado para o juiz de garantias por furto qualificado, aconteceu esta semana, naquela circunscrição, graças a uma denúncia anónima.

De acordo com o porta-voz do departamento de comunicação institucional e imprensa do Serviço de Investigação Criminal no Bié, Carlos de Oliveira, o homem vendeu cada chapa por 4.500 kwanzas aos seus conhecidos.

A mercadoria foi armazenada no depósito do hospital municipal, pela administração local, no sentido de apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade social.

O acusado, aproveitando-se da qualidade de responsável dos serviços gerais daquela unidade, deslocou-se ao depósito, em dias diferentes, no período da noite, e subtraiu grande quantidade do material.

Das 150 chapas furtadas, apenas foram recuperadas 59 que já haviam sido vendidas, porém diligências estão em curso para tentar recuperar as restantes em falta.