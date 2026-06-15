Vários cidadãos nacionais queixam-se de uma falha no sistema de agendamento do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), que não permite marcar o atendimento presencial há um mês.

Segundo os utentes, o processo não está a acontecer como devia, registando-se um impasse, porque o sistema além de não disponibilizar a vaga após o pagamento necessário para o recebimento do número da Referência Única de Pagamento ao Estado (RUPE) também não faculta os dias e as vagas para o agendamento.

O Novo Jornal falou com Capitão Domingos, Mauro Ngunza, Anastácio Manuel, três queixosos unânimes em lamentar a situação.

"O que acontece é que não há vagas disponíveis para se poder marcar uma data para irmos ao posto de atendimento tratar o passaporte", contam.

Ao NJ, o SME assegurou não haver registo de qualquer falha ou anomalia no sistema.

Por essa razão, a superintendente de migração, Domingas Mendonça, porta-voz do SME, aconselhou os utentes a, caso verifiquem alguma dificuldade, recorrerem à linha de atendimento do SME para que obtenham suporte técnico.