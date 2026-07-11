À entrada para a meia hora de jogo, o pincel espanhol molhou a tela com tons de vermelho e amarelo.
Lamine Yamal lançou Pedro Porro, que se desmarcou e cruzou para o remate de Dani Olmo. Courtois sacudiu o perigo, mas na recarga Fabián Ruiz, desta vez titular, fez o 1-0.
Aos 34 minutos, o jovem talento do Barcelona cobrou um livre directo que obrigou o guardião belga a aplicar-se para afastar o perigo.
Em cima do minuto 40, os herdeiros de Peter Rubens desenharam um ataque com uma jogada a três toques e a finalização de cabeça, em mergulho, de Charles De Ketelaere., interrompeu a série de partidas sem sofrer golos de 'La Roja' desde o arranque da competição.
Na segunda parte, aos 60 minutos, Lamine Yamal ameaçou de fora da área a baliza dos 'Diabos Vermelhos' e, logo depois, Mikel Oyarzabal esteve perto de assinar uma jogada digna de Diego Velázquez, mas a mancha de Courtois travou outra pincelada ibérica na tela.
Cerca de 20 minutos do fim, o guardião da Bélgica lesionou-se e teve de dar lugar a Senne Lammens. Aos 87, Pau Cubarsí rematou de longe e a defesa incompleta do guarda-redes do Manchester United permitiu a Mikel Merino, recém-entrado, voltar a marcar um golo decisivo, tal como já tinha feito na eliminação de Portugal nos oitavos-de-final.
Agora, a Espanha vai medir forças diante da França, que promete ser dos embates mais aguardados do torneio.
Já a pátria de Tintin continua sem conseguir alcançar a final do Mundial e levantar o troféu.