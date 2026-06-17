A França venceu o Senegal por 3-1, com um bis de Kylian Mbappé, e afastou os fantasmas da histórica derrota sofrida diante dos senegaleses no Campeonato do Mundo de 2002, disputado no Japão e na Coreia do Sul, em partida referente ao grupo I.

Em 2002, um golo de Papa Bouba Diop silenciou a então campeã mundial, França, numa das maiores surpresas daquela edição da competição.

Mas, nos Estados Unidos, a nova geração gaulesa entrou em campo determinada a ultrapassar essa memória e escrever uma nova página na história dos confrontos entre as duas selecções.

Com Mbappé como protagonista, os "Bleus" confirmaram o favoritismo e garantiram três pontos importantes na caminhada no torneio.

Aos 60 minutos, o sistema de vídeo-árbitro anulou um lance de potencial grande penalidade sobre Kylian Mbappé, mantendo o empate no marcador.

Seis minutos depois, aos 66, o avançado do Real Madrid apareceu solto na área, fugiu à marcação e aproveitou um passe perfeito de Michael Olise para finalizar sem oposição, colocando a França em vantagem.

Aos 80 minutos, Bradley Barcola entrou em campo e, apenas dois minutos depois, justificou a aposta do seleccionador ao marcar o terceiro golo dos "Bleus".

Já nos descontos, aos 90+5 minutos, o Senegal ainda reduziu por intermédio de Ibrahim Mbaye, mas a reacção senegalesa durou pouco. No minuto seguinte, Kylian Mbappé voltou a assumir o protagonismo com um grande golo e fechou a contagem, garantindo o triunfo francês.

Com este resultado, a França lidera o grupo I com três pontos. No outro duelo da jornada, a Noruega goleou o Iraque por 4-1, com um bis de Erling Haaland, e também soma três pontos.

Senegal e Iraque seguem sem pontuar, ocupando os últimos lugares da tabela classificativa.