A admissão de alunos no CSFA decorre em Junho e implica a aceitação do Regulamento Interno do Colégio. A admissão só se considera concluída após comunicação de atribuição de vaga pelo colégio e, subsequente liquidação do valor da modalidade escolhida. Estas modalidades são três e passo aqui a citar :

A "Excelência", que é a primeira, a qual, de acordo com documento Preçário 2026/2027, custa 2.500.000 (dois milhões e quinhentos kwanzas) com um desconto de 10% caso o aaluno tenha um irmão a estudar lá e adira ao serviço de alimentação providenciado pela instituição. Neste pacote há ainda um desconto de 5%nas actividades extracurriculares e também de 10% na compra de uniformes.

A segunda modalidade tem o nome de "Integrado" e concede 5% de desconto ao aluno candidato que também tenha um irmão a estudar na instituição, e o mesmo valor percentual para as refeições.

A terceira modalidade tem o nome de "Base" e nada tem para oferecer. No CSFA a tal "base" não existe e não é recomendável.

É importante que se diga que esta admissão aplica-se aos actuais e novos alunos, e que estes valores não são reembolsáveis, devendo ser pagos até uma data limite estabelecido pelo CSFA. Está bem colocado numa nota bem abaixo da tal tabela de admissão, na qual também se destaca que o tal desconto de irmão "aplica-se apenas quando os irmãos frequentam o colégio na mesma modalidade de admissão e mais : "este desconto é aplicado a partir do segundo filho inscrito nessa modalidade", não sendo aplicável ao primeiro . Já viram?! Estava bom demais para ser verdade, o tal desconto para o irmão! E Isto é só a entrada... ainda falta o prato principal e a sobremesa deste maravilhoso cardápio que o CSFA nos anda a servir!

Ao nível de emolumentos, a emissão de um certificado ou diploma custa cerca de cem mil kwanzas. E vamos agora aos serviços facultativos :o chamado lanche da manhã, o nosso matabicho, são qualquer coisa como onze mil kwanzas por cada ou 267 mil por trimestre. Se o almoço for fornecido pelo CSFA, são 20.500 Kwanzas por cada refeição; não pense que é refeição num restaurante ou hotel de luxo, é mesmo num colégio da nossa Luanda, um almoço, cujo pacote no preçário do colégio custa 786 mil kwanzas por trimestre! Mas não sejamos tão mauzinhos e pensar que a instituição não deixa opções aos seus estudantes... claro que deixa! Também podem trazer o almoço de casa e aí têm de pagar sete mil kwanzas por cada dia que usarem a cadeira, a mesa e o microondas do CSFA. E se os meninos ficarem mais um tempinho na escola também têm o lanche da tarde que custa onze mil kwanzas por cada um. E não acaba por aqui, eles aqui também deixam umas notas aos pais e encarregados de educação: as trimensalidades são cobradas e pagas na totalidade, independentemente das interrupções lectivas (feriados e pausas) ou das faltas dos alunos. E tem mais : não é admitida a mudança do serviço de alimentação durante o período lectivo, salvo motivo "imponderável" e de força maior, devidamente fundamentado, comprovado e apreciado pela direcção. E mais ainda, a desistência não dá direito a reembolso nem permite a redução nos valores trimestrais.

No último email enviado aos pais e encarregados de educação, o CSFA Luanda Sul anuncia que ao longo de quase duas décadas " tudo tem feito para proporcionar" aos seus alunos e a toda a comunidade educativa "serviços lectivos e extra-lectivos de elevada e reconhecida qualidade". E dizem que após "cuidadoso trabalho" cada candidatura é avaliada com base em critérios ponderados e apresentados por ordem de importância, e aqui o CSFA deixa bem claro que o mais importante é a modalidade de admissão pretendida; a modalidade "Excelência" tem prioridade, ou seja, quem paga mais é que tem prioridade, depois é que vem a antiguidade no colégio, percurso académico, vínculo com a instituição e a ordem de recepção das candidaturas. Estes critérios é que estão a criar descontentamento aos pais e encarregados de educação. Eles dizem que esta postura da instituição deixa-os limitados e condicionados. É que, como não há muitas opções, ficam sem muitas alternativas. Eles estão a tentar uma providência cautelar para travar a situação, e lamentam que não haja "abertura para o diálogo", pelo que denunciam perseguições. É que o CSFA diz-lhes que até ao dia 15 de Junho têm de escolher a modalidade de admissão dos seus filhos. A instituição passou a cobrar aos pais para assistirem a actividades extracurriculares dos seus filhos, as quais muitas tem de se pagar 25 mil kwanzas por pessoa e sem distinção. Um absurdo!

O CSFA é propriedade de uma empresa que chegou a Angola para actuar no ramo da construção civil, mas hoje já gere hotéis, tem pastelarias, vende automóveis e agora anda metida em "ditadura escolar"... tudo sob o olhar impávido das nossas autoridades que, como sempre, fingem que nada sabem! Até quando?!

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