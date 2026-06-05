Manuel Domingos Augusto, nascido em Setembro de 1956, ocupou o cargo de ministro das Relações Exteriores de 2017 a 2020. Foi ainda embaixador de Angola na Etópia e na Zâmbia.
Com um longo percurso ligado ao MPLA, Manuel Augusto era actualmente secretário do partido para as relações internacionais.
O Novo Jornal sabe que o antigo chefe da diplomacia estava doente há uns meses, procurou tratamento no exterior, mas quis regressar a Angola para passar os seus últimos dias no País.
Acabou por falecer em sua casa, após alguns dias internado na Clínica Girassol.