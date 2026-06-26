Há cartas que só ganham valor quando estão na mesa. Nos Grupos G, H e I, o Mundial 2026 aproxima-se do momento em que o baralho deixa de esconder segredos e cada selecção terá de revelar a mão que trouxe para esta viagem.

Grupo I

Noruega vs França

(Decorrerá em New England, às 20:00, no horário de Angola)

Este é um dos grandes jogos do dia, com duas equipas que já se qualificaram para os dezasseis avos-de-final a decidirem a liderança do grupo.

Com Haaland de um lado, com Kylian Mbappé do outro, perspectiva-se um encontro explosivo.

Senegal vs Iraque

(Decorrerá em Toronto às 20:00)

Os "Leões de Teranga" e os iraquianos depositam todas as esperanças de seguir na prova neste encontro.

A partir daí ficarão de calculadora na mão.

Os senegaleses partem com maior favoritismo e experiência, mas a selecção asiática vai fazer os possíveis para dificultar a vida aos pupilos de Pape Thiaw e procurar um resultado inesperado.

Grupo H

Uruguai vs Espanha

(Decorrerá em Guadalajara, à 1:00, na madrugada de sexta-feira para sábado, no horário de Angola)

Trata-se de um jogo com implicações directas nas aspirações dos "Tubarões Azuis", que medirão forças com a Arábia Saudita, na outra partida do grupo, e que envolve duas antigas campeãs mundiais.

Embora a Espanha chegue à última jornada na liderança e procure confirmar a passagem como primeira classificada, o Uruguai está obrigado a fazer pela vida para garantir a continuidade na competição.

Cabo Verde vs Arábia Saudita

(Decorrerá em Houston à 1:00)

O sonho cabo-verdiano depende de um triunfo frente à Arábia Saudita, enquanto os "Falcões Verdes" querem colocar para trás o pesado desaire com a Espanha em Atlanta na passada jornada por 0-4.

Grupo G

Nova Zelândia vs Bélgica

(Decorrerá em Vancouver às 4:00, na madrugada de sexta-feira para sábado, no horário de Angola)

Os "All Whites" entram em campo perante uma Bélgica que quer confirmar a sua força e mostrar que os resultados que tem tido não coincidem com a sua capacidade.

Já o conjunto oceânico sabe que uma vitória mantém viva a possibilidade de um histórico apuramento, e tem armas para assustar os belgas, que estão pressionados para conseguir os três pontos.

Egipto vs Irão

(Decorrerá em Seattle às 4:00)

O duelo entre iranianos e egípcios representa uma oportunidade de ouro para as duas equipas, que sonham em qualificar-se para a fase a eliminar pela primeira vez no actual formato do Campeonato do Mundo.