Antes do arranque do Mundial 2026, o Papa Leão XIV, que se encontra em Espanha, apelou à importância de saber conviver com a diferença, pois "quem pensa que pode ser uma estrela, mas nunca passa a bola, deixando os outros fora do jogo, provavelmente vai perder".

O posicionamento do Papa foi defendido à margem de um evento, que decorreu na tarde de quarta-feira, 10, na Igreja de Santo Agostinho (San Augusti), em Barcelo, informa o Vatican News.

Na ocasião, Leão XIV recorreu ao futebol para ilustrar a necessidade do trabalho em equipa e da solidariedade na Arquidiocese de Barcelona e no mundo.

"O futebol também nos ajuda a recordar algo muito importante: é um jogo de equipa e é preciso aprender a viver dessa forma."

O Papa disse, ainda, que no seminário praticou a modalidade e entende a importância do desporto na vida do ser humano.

O Bispo de Roma está em Espanha desde sábado, 6 de Junho, a cumprir a quarta viagem apostólica àquele país ibérico. A agenda inclui passagens por Madrid, Barcelona e Ilhas Canárias até sexta-feira, 12.