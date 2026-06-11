O Estádio Azteca entrou em ebulição esta quinta-feira, 11, quando o México derrotou a África do Sul, por 2-0, no jogo de abertura do Mundial 2026, referente ao Grupo A, marcado por três expulsões.

O palco das finais dos Mundiais de 1970 e 1986, que coroaram Pelé e Diego Maradona, recebeu pela terceira vez um jogo de abertura do Campeonato do Mundo.

Na primeira parte, a selecção mexicana não precisou de esperar muito tempo para abrir o activo.

Aos nove minutos, um erro sul-africano em zona proibida culminou na recuperação do esférico e na rapidez de execução de Julián Andrés Quiñones.

Antes da ida para o intervalo, o autor do golo atirou ao poste.

Na segunda metade, o ex-avançado do Benfica, Raúl Jiménez, apareceu sozinho aos 67' para cabecear e corresponder a um cruzamento teleguiado de Pio Alvarado para o fundo das redes dos visitantes.

Durante o encontro, nada correu bem aos "Bafana Bafana", que ficaram reduzidos a nove unidades com as expulsões de Sphephelo Sithole e Themba Zwane.

Enquanto, no lado dos anfitriões César Montes foi expulso perto do fim da partida.

O destaque da partida vai para Julián Andrés Quiñones, não só pelo golo, mas pela exibição que protagonizou.

Com este resultado, os mexicanos são líderes do Grupo A, quando falta jogar a Coreia do Sul diante da República Checa.

O duelo vai decorrer no Estádio Akron, em Guadalajara, na madrugada de sexta-feira, 12, às 2:00 (horário de Angola).